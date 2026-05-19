В центре Кемерова строители возводят пешеходный мост

Новый мост в центре Кемерова соединит парк Победы и комплекс Александра Невского

В Кемерове строят пешеходный мост между парком Победы имени Жукова и новым общественным пространством у мемориального комплекса Александра Невского, сообщает Сiбдепо .

Рабочие уже завершили основные этапы строительства. Специалисты заложили свайный фундамент, установили гофрированные конструкции и подпорные стены, уложили железобетонные плиты. Также проложены подземные коммуникации и подготовлены основания для освещения.

Сейчас строители оформляют клумбы из парапетных блоков. На финальной стадии планируется уложить тротуарную плитку, установить фонари, провести озеленение и смонтировать стеклянное ограждение.

«Совсем скоро этот объект станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей столицы Кузбасса», — уточнили в мэрии.

