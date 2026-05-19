Марина Федункив дала совет женщинам, у которых часто спрашивают про детей

Родившая в 53 года звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив рассказала, что делать, если женщине часто задают вопрос о появлении детей.

В эфире шоу «Вопрос ребром» у артистки поинтересовались, что отвечать, когда у женщины спрашивают: «Когда дети?». Ответ звезды был лаконичен и эмоционален.

«Кроме мамы пойдут все н****» — сказала Федункив.

Федункив впервые стала мамой в 53 года. В октябре 2024 года у них с мужем-итальянцем Стефано Маджи родился сын. Актриса забеременела с помощью ЭКО.

