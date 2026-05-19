В Кемерове подростки залезли на крышу недостроя в поисках «призраков»

В Кемерове двое 13-летних школьников пробрались в заброшенное здание

В Ленинском районе Кемерова двое 13-летних школьников пробрались в заброшенное здание, разыскивая привидений через мобильное приложение. Подростков задержали инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщает Сiбдепо .

Двое 13-летних подростков отправились в недостроенное здание в поисках мистики. Перед этим они скачали на телефоны приложение, которое якобы указывает места обитания духов, и решили проверить его работу на практике.

Горожане заметили детей на крыше опасного объекта и сообщили об этом в соцсетях, призвав экстренные службы вмешаться. К зданию прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних.

Полицейские задержали школьников на выходе из постройки и доставили в отдел. Подростки признались, что хотели развлечься и не ожидали последствий.

В отношении родителей составили административные материалы за ненадлежащий контроль за детьми.

