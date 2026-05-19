В Уфе с 1 июня закроют мост на трассе Р-240

В Уфе с 1 июня по 13 августа ограничат движение по мосту через реку Берсувань

В Уфе с 1 июня по 13 августа 2026 года ограничат движение по мосту через реку Берсувань на трассе Р-240 Уфа — Оренбург из-за ремонта, сообщает mkset.ru .

Ремонт пройдет на 9-м километре федеральной трассы Р-240 недалеко от села Чесноковка. Мост построили около 50 лет назад. Работы организует ФКУ «Уралуправтодор», которое отвечает за содержание федеральных дорог в Башкирии.

С 1 июня по 8 июля закроют правую сторону моста в направлении Оренбурга. Транспорт пустят по левой стороне. С 9 июля по 13 августа перекроют левую сторону в сторону Уфы, движение переведут на правую.

На весь период ремонта введут реверсивную схему. Ночью — с 00:00 до 06:00 — движение сохранится по двум полосам в каждом направлении. С 06:00 до 12:58 будут работать три полосы в сторону Уфы. С 12:58 до 13:02 проезд организуют только по крайним правым полосам для смены режима.

С 13:02 до полуночи три полосы будут открыты в сторону выезда из Уфы на Оренбург. Дорожную ситуацию планируют контролировать в постоянном режиме и при необходимости корректировать работу светофоров в часы пик.

