Школьники из Лобни заняли второе место на турнире по пионерболу

Команда коррекционной школы Лобни стала серебряным призером соревнований по пионерболу среди обучающихся с ОВЗ, которые прошли 18 мая в Талдомском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования состоялись на базе Запрудненской школы-интерната Талдомского городского округа. В них приняли участие воспитанники коррекционных образовательных учреждений.

Лобню представили ученики 7 и 8 классов. Школьники продемонстрировали командную игру, упорство и хорошую спортивную подготовку, что позволило им занять почетное второе место.

В администрации школы поздравили призеров и поблагодарили учителей физической культуры Кристину Кудрявцеву и Михаила Кутникова за подготовку команды и поддержку ребят.

В Лобне развитию адаптивного спорта уделяют особое внимание. Занятия для детей с ОВЗ проходят как в коррекционной школе, так и в Лобненском центре физической культуры. Также в городе реализуется муниципальный инклюзивный проект «Мини-футбол с особенными детьми».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.