В Королеве Подмосковья благоустроят 10 дворов до конца лета

Благоустройство 10 дворовых территорий началось в Королеве в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Работы уже ведутся в микрорайоне Текстильщик и завершатся до конца лета 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время подрядчики работают по адресу: улица Советская, дома 30, 32 и 34 в микрорайоне Текстильщик. Здесь полностью заменят асфальт на внутридворовых проездах и тротуарах, установят новый бордюрный камень и обустроят удобные подходы к подъездам.

Всего в программу вошли 10 дворов в разных микрорайонах города. В микрорайоне Юбилейный благоустроят территории на улице Героев Курсантов, дома 3, 5, 9, 12 и 14, а также на улице К. Д. Трофимова, дома 6, 8, 10 и 12. В микрорайоне Первомайский работы пройдут на улице Чапаева, дома 1А и 1Б, в Большом тупике, дом 1–5, и на улице Первомайской, дома 1, 2, 3, 5, 7 и 7а, корпуса 1 и 2.

Кроме того, благоустройство затронет дома на улице Корсакова, 1, 3, 4, 5 и 6, в Пионерском проезде, дома 2А и 2Б, на улице Циолковского, 23/11, улице Болдырева, 2 и 4, а также на проспекте Королева, дом 8. Завершить все работы планируется до конца лета, чтобы жители смогли пользоваться обновленными дворами уже в этом сезоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.