Школьница из Лобни победила на конкурсе в Балашихе

Международный фестиваль-конкурс «Славянские встречи» ежегодно объединяет юных исполнителей и направлен на развитие интереса к истории и культуре Отечества, а также к славянской, русской классической и народной музыке. В этом году мероприятие состоялось 16–17 мая в Балашихе.

Воспитанница Лобненской детской школы искусств выступила в номинации «Солисты-вокалисты». Под руководством преподавателя Лидии Варфоломеевой и при аккомпанементе концертмейстера Ларисы Золотовой она продемонстрировала высокий уровень подготовки и завоевала звание лауреата I степени.

Администрация школы поздравила победительницу, а также отметила профессионализм ее наставницы и концертмейстера. Лобненская детская школа искусств работает с 1966 года. Сегодня занятия проходят по двум адресам: улица Ленина, 15А и улица Молодежная, 4. Ее воспитанники регулярно становятся призерами и победителями конкурсов различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.