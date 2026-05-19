Коломна подготовилась к пожароопасному сезону 2026 года

Пожароопасный сезон в городском округе Коломна проходит под усиленным контролем служб. В муниципалитете организован мониторинг лесов, проверена техника и сформированы силы для тушения возможных возгораний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе действует система дистанционного мониторинга «Лесоохранитель», интегрированная в комплекс «Безопасный регион». Шесть камер с обзором 360 градусов установлены на вышках связи в районах Новой, Зарудни, Чанок, Речек, Каменки и Клишина. Искусственный интеллект распознает дым и передает координаты в единую дежурно-диспетчерскую службу. Дополнительно территории с повышенным риском возгораний патрулируют межведомственные автомобильные бригады.

С начала года в Маливском участковом лесничестве обустроили и обновили более 23 км минерализованных полос, их общая протяженность превышает 50 км. В лесах размещают информационные стенды, отремонтированы восемь шлагбаумов. К тушению готовы 78 человек и 29 единиц техники, включая экскаваторы, бульдозеры, автоцистерны и лесопатрульные комплексы. Для населенных пунктов закуплены насосные помпы, в 2026 году планируют построить шесть пожарных пирсов.

«Теперь главная задача — бдительность и соблюдение правил пожарной безопасности со стороны жителей, чтобы сезон прошел без происшествий», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коломенскому округу ГУ МЧС России по Московской области Дмитрий Журавлев.

С 1 мая в округе действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, палить сухую траву и проводить пожароопасные работы рядом с лесами, ограничен въезд транспорта. При обнаружении пожара необходимо сообщить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.