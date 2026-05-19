В Балашихе построено 5 индустриальных парков и еще один введут до конца года

В городском округе Балашиха уже возвели 5 индустриальных парков. Ввод еще одного запланирован до конца текущего года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Подмосковье — лидер страны по эффективности особых экономических зон и индустриальных парков. Только в Балашихе успешно работают 5 индустриальных площадок, на которых разместили производства свыше 150 резидентов. Эти и многие другие проекты позволили за пять лет создать в округе более 57 тысяч новых рабочих мест. Именно так решается одна из главных задач, поставленных в рамках Народной

программы Единой России: возможность достойно трудиться рядом с домом, в своем родном городе», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

За последние годы в Балашихе была сформирована современная система индустриальных парков, общей площадью более 200 гектаров. Четыре из них — «Лунн», «Соболиха», «Демидов» и «Румянцев» — уже полностью заполнены резидентами.

Индустриальный парк «Милованов» — один из самых активно развивающихся в регионе — сегодня там уже работают 93 компании. Это территория площадью 117 гектаров с удобной логистикой и выездом на ключевые магистрали. После полного запуска парка будет создано около 2500 рабочих мест.

«Экономика — это, прежде всего, рабочие места, стабильная зарплата жителей, развитие предприятий и уверенность людей в завтрашнем дне. И здесь для нас было важно не просто привлекать новые компании, а системно развивать промышленность Балашихи, поддерживать действующие предприятия и создавать условия для появления новых производств», — отметил глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров.

Всего в индустриальных парках Балашихи размещены 158 предприятий, создано почти 1300 рабочих мест.

Промышленный парк «Балашиха», строительство которого началось в 2025 году, будет открыт в августе этого года. После запуска объекта появится более 3,5 тысяч рабочих мест.

Развитие промышленности стало одной из тем на форуме «Доверие» Единой России, который был посвящен итогам исполнения Народной программы партии. В рамках ее реализации в Подмосковье создана широкая сеть технопарков и особых экономических зон, где бизнесу предоставляются выгодные условия для развития, а жителям — новые рабочие места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.