Ничего не осталось: в подмосковных Жаворонках сгорела маршрутка

Маршрутка сгорела дотла на пересечении Березовой и Железнодорожных улиц в Жаворонках Одинцовского городского округа Московской области. Об этом сообщает « ОИНФО ».

На опубликованной записи видно, что маршрутка горела на обочине. Пламя полностью поглотило транспортное средство. От него шел черный дым.

На второй записи очевидцы сняли, что осталось от автобуса.

Он полностью выгорел. Огнем были разрушены крыша, окна, пол и салон.

