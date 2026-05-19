Ярмарку вакансий в Люберцах посетили более 200 человек

Ярмарка трудоустройства прошла во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах, ее посетили более 200 человек. Участниками стали работодатели, соискатели и студенты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Свои вакансии представили 20 компаний и три образовательных учреждения. Гости смогли ознакомиться с актуальными предложениями, получить консультации, узнать о программах стажировок и задать вопросы представителям предприятий и учебных заведений.

«Для многих ребят это был уникальный шанс напрямую пообщаться с работодателями: кого-то интересовал заработок на лето, кого-то — стажировки, а кто-то уже выбирал компанию для постоянной работы после учебы», — отметила руководитель управления социально-трудовых отношений администрации городского округа Люберцы Марина Ефремова.

Она добавила, что ярмарки вакансий и индивидуальные консультации помогают соискателям быстрее находить работу, а работодателям — закрывать открытые позиции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.