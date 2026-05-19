В Люберцах Подмосковья создадут более 3,6 тыс рабочих мест в 2026 году

Создание более 3,6 тысячи новых рабочих мест запланировано в городском округе Люберцы в 2026 году за счет запуска предприятий и инвестпроектов. В прошлом году в округе открыли 3508 рабочих мест, в текущем планируют 3 683, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рост занятости в округе связан с реализацией инвестиционных проектов и развитием действующих производств. В 2026 году разрешения на ввод в эксплуатацию получили несколько крупных объектов.

«Одна из составляющих появления новых рабочих мест – реализация инвестиционных проектов. В 2026 году получены разрешения на ввод в эксплуатацию медицинского центра в Люберцах, где создано 95 рабочих мест, производственно-логистического комплекса ООО «Новая морская компания» на 465 рабочих мест, а также складского комплекса ООО Логистический парк «Томилино» на 730 рабочих мест. Оба объекта находятся в поселке Томилино», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

До конца 2028 года в муниципалитете планируют реализовать около 70 крупных проектов с общим объемом инвестиций порядка 140 млрд рублей. Ожидается, что это позволит создать свыше 14 тысяч рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.