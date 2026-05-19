В Подмосковье стартуют летние кинопоказы в парках

Сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом откроется весной и летом 2026 года более чем в 50 парках Подмосковья в рамках проекта «Кинопарк». Запланировано свыше 400 сеансов современных российских художественных и анимационных фильмов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект «Кинопарк» действует с 2016 года, объявленного Годом российского кино. На протяжении десяти лет он реализуется при поддержке регионального министерства культуры и туризма. Актуальное расписание сеансов размещено на официальном сайте проекта.

В программе этого сезона — фильмы для семейной аудитории, в том числе «Авиатор» Егора Михалкова-Кончаловского (2025), «Аманат» Антона Сиверса и Рауфа Кубаева (2022), «Поехавшая» Антона Маслова (2023), «Маша и медведи» Антонины Руже (2025) и другие картины.

Также запланированы творческие встречи с авторами, режиссерами и актерами. Участники обсудят художественный замысел, историю создания фильмов и актуальные вопросы современного российского кино.

До конца мая показы пройдут в Ступине, Талдомском, Дмитровском, Богородском округах, Королеве, Кашире, Дубне, Зарайске и Солнечногорске. Дата и время сеансов могут меняться в зависимости от погоды. Подробности публикуются на информационных ресурсах парков и сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.