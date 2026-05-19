Лена Ленина ответила на критику ее причесок в Каннах

Писательница и предпринимательница Лена Ленина заявила, что не обращает внимания на критику ее образов на Каннском кинофестивале и не читает публикации о себе, сообщает Газета.ru .

Ленина уже несколько лет появляется в Каннах с эпатажными прическами и нарядами. В этом году она вышла на красную дорожку с розовой туфлей, закрепленной на голове. По словам писательницы, идея возникла накануне выхода.

«Я вообще не читаю, что обо мне пишут. Наверное, если бы прочла, то где-то порадовалась, а где-то расстроилась. Я считаю, главное, чтобы люди реагировали. Мне было бы обидно, если бы меня не заметили. А раз хвалят или ругают — это нормально. Но иногда хочется посмотреть на критикующих в их образах, на их прически, платья и красоту. И если окажется, что меня критикуют женщины, которые выглядят не лучше, чем я, тогда будем считать, что трудно вытерпеть меня — такую прекрасную, умную, красивую, богатую, успешную, знаменитую и очень скромную», — поделилась Ленина.

Предпринимательница рассказала, что изначально планировала распущенные волосы, но утром поехала в обувной магазин, чтобы подобрать туфли к лимонному платью. В итоге выбор пал на ярко-розовую лодочку. Образ, по ее словам, получился «барбиобразно с намеком на вульгарность и сексуальность», а реализовал идею чемпион мира по парикмахерскому искусству Седрак Гамбарян.

Ленина добавила, что любит эпатаж, однако правила Каннского кинофестиваля стали строже: запрещены «голые» платья, глубокие декольте и объемные юбки. Поэтому образы приходится сдерживать в рамках протокола.

