Обыск в здании редакции «МК»: к кому на самом деле пришли вооруженные люди

Силовики нагрянули в здание редакции сайта MK.ru на улице 1905 года в Москве, чтобы провести обыски у АНО «Консорциум медтехники», сообщает «Осторожно новости» .

Некоммерческая организация арендовала здесь офис в 2025 году. «Консорциум медтехники» занимается медтехникой, работает по госконтрактам.

Финансовый директор «МК» Екатерина Черешникова рассказала, что нагрянувших в здание с обысками силовиков просили предъявить документы и объяснить цель визита. Но те сказали журналистам звонить «то ли в ГУ МВД Москвы, то в СК России, то, в общем, в ФСБ».

Редакция «МК» уточнила у этих ведомств насчет обысков. Однако там не подтвердили проведение следственных действий.

Днем 19 мая неизвестные мужчины в масках с оружием и в камуфляже вошли в здание редакции сайта MK.ru. По словам сотрудников, они не показали документы и не объяснили цель визита.

