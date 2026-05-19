Штурм на улице 1905 года: неизвестные с оружием ворвались в редакцию «МК»

Крепкие мужчины в камуфляже вошли в здание редакции «МК»

Неизвестные мужчины в масках с оружием и в камуфляже вошли в здание редакции сайта MK.ru на улице 1905 года в Москве. Инцидент произошел днем 19 мая. Об этом рассказало само СМИ.

Вошедших было несколько. По словам журналистов, они вели себя грубо.

Мужчины не показали документы. Они, по словам MK.ru, угрожали, что сломают двери и турникеты, расположенные на входе в редакцию.

Цель прихода вооруженных людей неизвестна.

На камерах видеонаблюдения заметили как минимум троих мужчин в черной одежде. Они вооружены. Лица скрыты под масками.

