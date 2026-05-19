Боялся, что порежет мать: угрожавший «афганской розой» мигрант объяснил агрессию

В Екатеринбурге арестован 19-летний гражданин Казахстана Алим Маматов. Его обвиняют в истязании и угрозе убийством ветерана СВО. На суде молодой человек частично признал вину и объяснил, что значит загадочное выражение «афганская роза», которым он запугивал мужчину, сообщает E1.RU .

По словам Маматова, он узнал о «розе» из фильма «Мир. Дружба. Жвачка». В картине один из персонажей рассказывал, как в Афганистане сдирали кожу с живота и наматывали на нож, чтобы получился цветок. Парень подчеркнул, что на самом деле никогда бы не сделал ничего подобного: «Это была просто словесная угроза».

Маматов утверждает, что конфликт с отцом подростка длился давно. По его версии, мужчина постоянно звонил и угрожал, а также избивал бывшую жену — 33-летнюю беременную возлюбленную мигранта. В день драки парень работал дворником, а когда увидел пьющего бывшего мужа своей девушки, попросил того уйти. Словесная перепалка переросла в потасовку.

Подросток, по словам задержанного, сам кинулся на него с ножом. Маматов утверждает, что лишь защищал беременную женщину. Он попросил суд поверить, что не представляет опасности для общества: не пьет, не употребляет наркотики, ходит в церковь. Судья отправил парня под арест на два месяца. Его возлюбленная со слезами вступилась за него, заявив, что к ее сыну он относился хорошо.

