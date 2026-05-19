В Домодедове с начала года демонтировали 13 незаконных торговых объектов

В городском округе Домодедово продолжается работа по наведению порядка в сфере нестационарной торговли. С начала года на территории муниципалитета демонтировано уже 13 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Нарушения были выявлены в микрорайонах Авиационный, Востряково, Центральный, а также в Растуновском административном округе.

Как отмечают в администрации, в округе на постоянной основе проводятся плановые осмотры как муниципальных, так и частных земельных участков. Профильные службы проверяют размещение киосков, павильонов и других объектов нестационарной торговли на соответствие установленным требованиям.

При выявлении нарушений владельцам сначала направляют уведомления и предписания об устранении нарушений. Если требования не исполняются в установленный срок, объекты подлежат демонтажу.

«Наша задача — создавать комфортную и безопасную городскую среду. Незаконно установленные торговые объекты не только портят внешний облик территорий, но и часто мешают пешеходам, уборке улиц и работе коммунальных служб. Поэтому работу по выявлению и демонтажу таких объектов будем продолжать системно», — подчеркнула глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.