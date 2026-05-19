В Домодедове введены ограничения по работе кикшеринговых компаний

Ситуация с самокатчиками с каждым годом только усугубляется. Локаций, где можно взять в аренду СИМ, становится больше, число мчащихся на приличной скорости по тротуарам и дорогам увеличивается в разы. Во многих муниципалитетах озадачились этой проблемой, были приняты соответствующие решения. Отметим, что администрацией городского округа Домодедово также был выработан регламент для операторов краткосрочной аренды самокатов, который переводит хаотичную парковку в рамки правового поля, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Всем кикшеринговым операторам, работающим в округе, направлено постановление, регламентирующее правила парковки и передвижения средств индивидуальной мобильности. Определены 28 ключевых точек для размещения 618 СИМ. Каждая локация оснащена географическими координатами и рассчитана на определенное количество самокатов (от 9 до 45 единиц).

Также введены ограничения на парковку СИМ и передвижение на них в границах следующих территорий: парк «Городской лес»; парк «Елочки»; парк ГПЗ «Константиново»; площадь 30-летия Победы; детский сквер у муниципальной карусели; сквер памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС; Олимпийский сквер; аллея 60-летия Победы; сквер у «Почты России»; обелиск Славы. Дополнительно по просьбе жителей в ближайшее время в перечень внесут парк «Взлет».

При въезде в эти зоны самокат сначала начинает плавно тормозить, а потом полностью останавливается. Дальше его нужно везти.

Иногда у самокатов все же получается «проскочить» через зону ограничения без остановки. Причина кроется в работе GPS: в нынешних реалиях сигнал не всегда идеально определяет местоположение.

Об опасности передвижения на электросамокатах знают и дети, и взрослые, но при этом СИМ остаются удобным транспортом, чтобы быстро преодолеть небольшое расстояние. Однако из-за несоблюдения базовых правил дорожного движения ДТП с участием электросамокатов стали нередким случаем.

«В течение 2025 года произошло девять ДТП с участием электросамокатов: восемь пострадавших и один погибший. Главная беда заключается в том, что большинство нарушителей — подростки, часто не достигшие 16 лет», — отметила руководитель пресс-службы ОГАИ УМВД России по городскому округу Домодедово Маргарита Джавадова.

Чаще всего встречаются три вида нарушений. Первое и самое массовое — это управление самокатами лицами младше 16 лет. В таких случаях правоохранительные органы вызывают на место законных представителей и составляют административный материал на родителей.

Второе — отсутствие водительских прав категории «М» у владельцев мощных самокатов. Если средство по характеристикам приравнивается к мопеду, а прав у водителя нет, такой транспорт подлежит эвакуации на штрафстоянку.

И третье — банальное пренебрежение ПДД и выезд на проезжую часть там, где это запрещено. Последствия могут быть совершенно разными: от штрафа до трагедии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.