У пропавшего на СВО волгоградца обнаружились сразу две жены

Волгоградец Степан Иванов (имя изменено) пропал без вести на СВО. После этого выяснилось, что у мужчины появились сразу две жены. Одна из них заключила с ним брак в день подписания контракта, причем родные уверены, что он никогда не был с ней знаком, сообщает V1.RU .

В январе 2025 года мужчина вышел из дома и не вернулся. Сестры обратились в полицию, где им ответили, что он найден, но видеться с родственниками отказывается. Позже выяснилось, что мужчина разбил витрину магазина, был задержан, а после оказался в Самаре, где 21 января подписал контракт на участие в СВО. В тот же день он якобы женился на 32-летней Вере Симоновой. Родные никогда не видели эту женщину и не знали о ней.

В июне 2025 года дочь Степана получила извещение, что отец пропал без вести. Когда семья попыталась оформить выплаты, выяснилось, что их получает другая женщина — некая Елизавета Иванова. В воинской части заявили, что не знают никакой Веры Симоновой, а в документах указана именно Иванова.

Бывшая жена Степана Наталья вместе с адвокатом обратилась в полицию с просьбой разобраться в этой запутанной истории. По ее словам, проверку провели странным образом: опрашивали только родственников новой супруги, а сестер пропавшего даже не пригласили. Ответа на вопрос, как у мужчины, страдающего алкоголизмом и не имевшего паспорта, появились сразу две официальные жены, семья до сих пор не получила.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.