Россиянка не хочет хоронить тело погибшего на СВО сына, так как не опознала тело

Мать погибшего на СВО бойца из Волгограда приехала в морг на опознание, но не узнала в покойном своего сына. Она отказалась его хоронить, пока не придут результаты ДНК, сообщает V1.RU .

Сын женщины ушел на СВО в октябре 2024 года после того, как его приговорили к четырем годам лишения свободы за избиение. Через месяц он пропал без вести. В начале мая 2026 года его признали погибшим, мать пригласили на опознание в морг.

Женщина приехала в учреждение. Опознание проходило по фото на компьютере.

«У моего сына были очень густые зубы. А на фото: верху два зуба, внизу два зуба. Верху стоит железный штифт, а у моего сына не было штифта», — сказала она.

Мать запросила ДНК-тест, отказавшись хоронить бойца до его результатов. Но пока она ждала, гроб с телом привезли в морг Волгограда. Его согласился захоронить бывший супруг женщины. Она попросила его подождать, заявив, что в гробу не их сын, но мужчина не согласен.

Мать уверена, что бывший муж хочет захоронить тело из-за положенных после смерти бойца выплат. Женщина хочет обратиться в суд.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.