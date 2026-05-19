Овчинский: жители Фили-Давыдкова смогут переехать в современные новостройки

В столице запланируют запустить проект комплексного развития территории, занятой жилой застройкой в районе Фили-Давыдково Западного административного округа. В постановлении правительства Москвы прописаны гарантии для гражданам, если они согласятся на участие в этом проекте, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Участок находится в районе Фили-Давыдково по адресам: а улица Минская, д. № 17; д. № 13, к. 2; д. № 15, к. 1, а также д. № 15, к. 3. Из трех жилых зданий лишь д. № 15, к. 1, не включен в действующую программу реновации, поэтому его планируется расселить именно в рамках механизма КРТ жилой застройки.

«Новый проект проработан в границах участка площадью 1,15 га на Минской улице. Жителям расположенного на нем д. № 15, к. 1, предложат улучшить свои жилищные условия благодаря новому механизму — КРТ жилой застройки. Решение об участии в проекте жильцы примут добровольно по итогам голосования. Они смогут переехать в более комфортные квартиры в новостройке в пределах своего района», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что процесс переселения регулируется гарантиями, которые закреплены нормативным правовым актом, утвержденным столичным правительством.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина работу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья ускоряют и масштабируют. В настоящее время эта работа охватывает более 5 тыс. старых домов. Те ветхие строения, которые не попали в программу реновации в 2017 году, могут быть расселены через механизм КРТ жилой застройки. Для включения в подобные проекты в первую очередь выбирают дома, жители которых сами обращались к городу с просьбой стать участниками программы реновации, а также здания, которые в ближайшем будущем могут стать непригодными для проживания. Первый пилотный проект КРТ жилой застройки на улице Гарибальди в районе Черемушки был одобрен городом в декабре 2025 года по итогам голосования жителей.

В соответствии с программой комплексного развития территорий на местах бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих землях создаются притягательные городские пространства, которые гармонично встраиваются в общую городскую структуру. На сегодняшний день в столице на различных этапах проработки и осуществления находятся 421 проект КРТ суммарной площадью свыше 4,5 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.