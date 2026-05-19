Астронавт заснял странный яркий объект в космосе

В момент находки МКС находилась над Западной Африкой. Один из членов экипажа наблюдал из модуля «Купол» за приближением грузового корабля «Прогресс», но заметил странный пылающий объект.

По словам экспертов, астронавт мог увидеть или разрушение ракеты-носителя, которая вывела корабль на орбиту и вошла в атмосферу, или любого другого ракетного блока. Кроме того, это могло быть простое метеорное тело, сгоревшее в атмосфере.

Однако специалисты из NASA утверждают, что пока что однозначно определить, чем является объект, нельзя. Нужно дождаться точных данных о направлении камеры.

Некоторые фрагменты орбитального мусора, например, обломки разрушившихся спутников и ступеней ракет, обычно сохраняют стабильную орбиту очень долго. Но на сравнительно низких высотах они постепенно теряют скорость под воздействием атмосферного сопротивления и начинают снижаться. Когда объект входит в плотные слои атмосферы, он начинает нагреваться и разрушаться.

