Красноярца приговорили к 17 годам за изнасилование дочери

В Красноярске суд приговорил местного жителя к 17 годам колонии особого режима. Мужчина признан виновным в неоднократном изнасиловании своей родной дочери, которой на тот момент не исполнилось 14 лет, сообщает NGS24.RU .

Как установило следствие, в феврале 2025 года осужденный по ночам заходил в спальню к девочке. Из-за малолетнего возраста пострадавшая не понимала происходящего и не могла оказать сопротивление. В приговоре это названо «беспомощным состоянием».

Сам подсудимый свою вину не признал. На заседании он заявил, что у них с дочерью нормальные отношения, а признательные показания дал из-за давления полицейских и плохого самочувствия. Однако суд счел эти доводы неубедительными.

Ранее мужчина уже был судим за убийство, разбой и кражи. Из-за этого рецидив признали особо опасным. Дополнительно ему назначили два года ограничения свободы после выхода из колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.

