Патриарх заявил, что пропасть между богатыми и бедными создает угрозу для РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время поездки в Оренбургскую митрополию попросил не доводить до критического разрыва между богатыми и бедными людьми, а также людей, у кого есть власть, и тех, у кого она отсутствует. Об этом сообщает « Царьград ».

Патриарх отметил, что социальные лифты оказались доступнее. Ряд старых противоречий удалось побороть.

Однако вопрос социальной справедливости все еще важен для того, чтобы общество было устойчивым.

Патриарх Кирилл отметил, что государству необходимо сделать выводы из прошлого. Также, по его словам, нельзя повторять ошибок.

По словам патриарха, общество должно быть как богатым, так и справедливым. Нельзя допускать положения между бедными, богатыми, властью и народом, которое разжигает негативные настроения в жизни людей.

