Юбилейный Гран-при собрал более 750 юных легкоатлетов на стадионе «Подолье»

17 мая завершился юбилейный легкоатлетический турнир «Гран-при Московской области» на стадионе спортивного комплекса «Подолье» города Подольска. Соревнования собрали рекордное число участников – более 750 человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Спортсмены в двух возрастных категориях – юноши и девушки до 16 лет, а также до 18 лет – представляли 17 регионов России. В течение двух дней участники состязались в разнообразных дисциплинах: от спринтерских дистанций и барьерного бега до средних дистанций и технических видов, таких как прыжки в длину и высоту, метание диска и копья, толкание ядра.

«Я выступила на Гран-при и стала победительницей на дистанциях 100 и 200 метров. Для меня этот старт – тренировочный, можно сказать, я просто готовлюсь к ЦФО. Но при этом волнение было – я считаю, без него никак. За плечами у меня уже многократные победы, я завоевала золото первенства России до 16 лет в эстафетном беге и серебро на 200 метров, а также призовые места на международных и Всероссийских соревнованиях», — делится юная подольчанка Злата Магницкая.

Итоги соревнований среди подольчан:

1-е место – Злата Магницкая, «золотой дубль» в беге на 100 м и 200 м.

1-е место – Анастасия Печенкина с результатом в прыжке в длину.

1-е место – Таисия Соколовская одержала победу в беге на 300 м с барьерами.

1-е место – Артём Аксенов продемонстрировал лучший результат в прыжке в длину.

1-е место – Павел Ларин занял первое место в прыжке в высоту.

1-е место – Радослав Евграфов стал победителем в беге на 400 м.

2-е место – Иван Кокурин, «серебряный дубль» в беге на 400 м и 200 м.

2-е место – Святослав Кудякин занял второе место в прыжке в длину.

2-е место – Дарья Макарова показала второй результат в беге на 100 м с барьерами.

2-е место – Мария Лигузова заняла второе место в прыжке в длину.

3-е место – Игорь Олейник завоевал бронзу в беге на 110 м с барьерами.

3-е место – Кирилл Кургузкин занял третье место в беге на 400 м с барьерами.

3-е место – Радослав Евграфов добавил к своему «золоту» бронзу в беге на 800 м.

3-е место – Николай Чижов стал третьим в метании диска.

3-е место – Мухаммаднофи Махамадсадиков занял третье место в метании копья.

Победителей и призеров наградили медалями и грамотами. Соревнования прошли при поддержке Всероссийской Федерации легкой атлетики, Федерации легкой атлетики Московской области и Школы олимпийского резерва по легкой атлетике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.