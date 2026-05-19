В Подольске в День Балтийского флота с праздником поздравили ветерана Ивана Шестопалова
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
18 мая с профессиональным праздником военных моряков поздравить Ивана Ивановича приехал заместитель главы городского округа Подольск Михаил Саруханов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Этот день по традиции объединяет поколения защитников Отечества, и особые слова благодарности в адрес ветерана прозвучали не только как дань уважения празднику, но и как признание его личного вклада в Победу.
Юность Ивана Ивановича была прервана войной. В 1944 году, когда ему едва исполнилось 17 лет, он был призван на фронт. Службу нес на Балтийском флоте, где провел семь лет в звании старшины первой статьи. Местом его военной вахты стал тральщик — небольшой, но жизненно важный корабль, предназначенный для поиска, уничтожения или подрыва морских мин.
После демобилизации в 1952 году молодой человек переехал в Подольск. Здесь он освоил профессию газосварщика и устроился на завод имени Орджоникидзе, а позже продолжил трудиться в автопредприятии АТП-6, откуда ушел на заслуженный отдых. За свою самоотверженную службу Родине ветеран награжден медалью «За победу над Германией», а также рядом юбилейных медалей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.
«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.