В Подольске в День Балтийского флота с праздником поздравили ветерана Ивана Шестопалова

Этот день по традиции объединяет поколения защитников Отечества, и особые слова благодарности в адрес ветерана прозвучали не только как дань уважения празднику, но и как признание его личного вклада в Победу.

Юность Ивана Ивановича была прервана войной. В 1944 году, когда ему едва исполнилось 17 лет, он был призван на фронт. Службу нес на Балтийском флоте, где провел семь лет в звании старшины первой статьи. Местом его военной вахты стал тральщик — небольшой, но жизненно важный корабль, предназначенный для поиска, уничтожения или подрыва морских мин.

После демобилизации в 1952 году молодой человек переехал в Подольск. Здесь он освоил профессию газосварщика и устроился на завод имени Орджоникидзе, а позже продолжил трудиться в автопредприятии АТП-6, откуда ушел на заслуженный отдых. За свою самоотверженную службу Родине ветеран награжден медалью «За победу над Германией», а также рядом юбилейных медалей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.