Любит шаурму: спортсмены в Краснодаре устроили травлю девушки

Жительница Краснодара столкнулась с массовой травлей со стороны представителей местного велосипедного сообщества после публикации ролика о создании своего любительского женского велоклуба. Тролли издевались над пострадавшей из-за лишнего веса. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Видеозапись девушки привлекла внимание аудитории, после чего в комментариях под постом свои контакты оставила основательница одного из действующих сообществ Краснодара. Позже выяснилось, что в открытом чате этой организации участники массово обсуждали и высмеивали внешность автора ролика.

В частности, одним из поводов для насмешек стал опубликованный в соцсетях пост девушки с признанием в любви к шаурме. Участники велодвижения сделали его скриншот и отправили в свой чат, где оскорбляли и смеялись над девушкой.

На этом история не закончилась. Пострадавшая рассказала, что представители краснодарского велосообщества делали и другие скриншоты из ее видео. Затем в грубой форме критиковали ее физические данные, не соответствующие стандартам.

Девушка подчеркнула, что не является профессиональной спортсменкой или популярным блогером, а просто приобрела велосипед для отдыха и искала единомышленниц для совместных прогулок, общения и фотосессий. Она назвала действия организаторов травли проявлением невоспитанности и неадекватности, отметив, что подобное поведение полностью нарушает принципы женской солидарности и взаимной поддержки.

Она добавила, что тело человека может меняться на протяжении жизни, это не должно становиться поводом для оскорблений. Она также выразила недоумение из-за открытой агрессии со стороны земляков, которые не скрывают свои имена в сети, учитывая высокие шансы на личную встречу в пределах одного города.

