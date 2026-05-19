В Китае министра финансов США не пустили на форум без бейджа

Министра финансов США Скотта Бессента не допустили на официальное мероприятие в Китае из-за отсутствия аккредитационного бейджа, сообщает «Царьград» .

Во время визита в Китай Скотт Бессент столкнулся с требованиями местного протокола. По имеющимся данным, его не пустили на мероприятие без аккредитационного пропуска.

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

«Китайцы слегка унизили излишне самоуверенного министра финансов США, убежденного в том, что может диктовать условия всему миру, не пустив его на мероприятие без аккредитационного бэйджа», — написал он.

По информации издания, Бессенту пришлось ждать у входа, пока помощники не привезли бейдж из гостиницы. В итоге формальные требования китайской стороны оказались обязательными для соблюдения вне зависимости от должности гостя.

