Сын основателя Mango задержан по подозрению в убийстве отца

В Испании арестован Джонатан Андич — сын основателя модной империи Mango Исака Андича, погибшего в декабре 2024 года. Каталонская полиция Моссос д’Эсквадра задержала его по подозрению в причастности к смерти отца, который упал со скалы во время прогулки в горах Монтсеррат, пишет El Pais .

По данным следствия, Исак Андич разбился насмерть, сорвавшись со 100-метровой высоты. Рядом с ним в тот момент находился только его старший сын Джонатан. Изначально трагедию сочли несчастным случаем, но позже у следствия появились сомнения. Выяснилось, что за несколько дней до гибели отца Джонатан уже посещал это же место — для «подготовки визита», утверждают его адвокаты.

Полиция обнаружила противоречия в показаниях Джонатана, которые он дал в качестве свидетеля. После этого у него изъяли мобильный телефон для проверки переписки. Следователи также выяснили, что у отца и сына были сложные отношения: Исак в 2014 году передал бизнес Джонатану, но уже через год вынужден был вернуться к управлению, чтобы сменить команду.

Конфликты в семье продолжились и после смерти основателя Mango: родные не поделили миллиардное наследство. Состояние покойного оценивается в 4,5 млрд долларов. Вдова бизнесмена требовала 70 млн евро, но стороны сошлись на 30 млн.

Сам Джонатан заявляет о невиновности и обещает полностью сотрудничать со следствием. Его доставили в суд города Марторель для допроса в качестве подозреваемого.

