Звуки преисподней: москвичи жалуются на страшный скрип на станции метро «Окружная»

Жители Москвы сообщают в соцсетях о жутких звуках, которые раздаются на станции метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии уже больше недели.

По словам очевидцев, от эскалатора на станции исходит сильный скрип. Москвичи публикуют видео, как пассажирам приходится спускаться и подниматься в метро под жуткие звуки.

«Бедные контролеры», — написал мужчина, который выложил видео скрипящего эскалатора в соцсети.

Некоторые комментаторы написали, что эскалатор издает такие звуки уже с начала апреля.

