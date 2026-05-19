Звуки преисподней: москвичи жалуются на страшный скрип на станции метро «Окружная»
Москвичи публикуют видео скрипящего эскалатора на станции «Окружная»
0:11
Жители Москвы сообщают в соцсетях о жутких звуках, которые раздаются на станции метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии уже больше недели.
По словам очевидцев, от эскалатора на станции исходит сильный скрип. Москвичи публикуют видео, как пассажирам приходится спускаться и подниматься в метро под жуткие звуки.
«Бедные контролеры», — написал мужчина, который выложил видео скрипящего эскалатора в соцсети.
Некоторые комментаторы написали, что эскалатор издает такие звуки уже с начала апреля.
