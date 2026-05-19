Поезда не ходят на востоке Латвии из-за возможной угрозы воздушному пространству
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз нарушения воздушного пространства, пишет латвийский железнодорожный перевозчик Vivi.
Воздушная угроза объявлена в девяти краях страны: Краславском, Прейльском, Лудзенском, Резекненском, Мадонском, Цесисском, Смилтенском, Гулбенском и Валмиерском краях. Поезда не будут ходить до устранения угрозы.
Составы, которые не находятся в опасной зоне, курсируют по привычному графику. Некоторые поезда останавливаются на последней остановке перед опасной зоной.
Vivi порекомендовал пассажирам следовать указаниям властей.
