В Молдавии разгорелся скандал из-за 3 баллов Румынии на «Евровидении»

сегодня в 13:48

Депутаты потребовали объяснений от жюри и отставки Teleradio-Moldova

В Молдавии разгорелся политический скандал после того, как национальное жюри «Евровидения-2026» присудило Румынии лишь три балла из 12. Министерство культуры потребовало объяснений, сообщает «Царьград» .

Министерство культуры Молдавии инициировало разбирательство после оценки, выставленной румынской участнице Александре Кэпитэнеску. Жюри присудило соседней стране три балла из 12 возможных, что вызвало резонанс в политической среде.

Председатель Комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь предложил в будущем проводить национальный отбор членов жюри. Инициатива усилила общественную дискуссию.

Депутат правящей партии «Действие и солидарность» Дину Плынгэу потребовал отставки руководства компании Teleradio-Moldova, отвечавшей за формирование жюри.

Ситуация переросла во внутриполитический конфликт с обвинениями в адрес жюри в предательстве соседней страны.

На фоне скандала посольство Румынии в Молдавии поблагодарило молдавскую общественность за поддержку исполнительницы, отметив позитивную реакцию зрителей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.