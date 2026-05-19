В Молдавии разгорелся скандал из-за 3 баллов Румынии на «Евровидении»
В Молдавии разгорелся политический скандал после того, как национальное жюри «Евровидения-2026» присудило Румынии лишь три балла из 12. Министерство культуры потребовало объяснений, сообщает «Царьград».
Министерство культуры Молдавии инициировало разбирательство после оценки, выставленной румынской участнице Александре Кэпитэнеску. Жюри присудило соседней стране три балла из 12 возможных, что вызвало резонанс в политической среде.
Председатель Комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь предложил в будущем проводить национальный отбор членов жюри. Инициатива усилила общественную дискуссию.
Депутат правящей партии «Действие и солидарность» Дину Плынгэу потребовал отставки руководства компании Teleradio-Moldova, отвечавшей за формирование жюри.
Ситуация переросла во внутриполитический конфликт с обвинениями в адрес жюри в предательстве соседней страны.
На фоне скандала посольство Румынии в Молдавии поблагодарило молдавскую общественность за поддержку исполнительницы, отметив позитивную реакцию зрителей.
