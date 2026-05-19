Курс доллара рухнул до 71 рубля

Курс доллара продолжает снижаться. В первой половине дня 19 мая американская валюта опустилась до отметки в 71 рубль, пишет «Москва с огоньком Live» .

Эксперты связывают это с временным укреплением рубля на фоне сразу нескольких факторов: роста экспортной выручки, высоких цен на нефть и невысокого спроса на иностранную валюту.

По состоянию на 19 мая 2026 года официальный курс доллара от Банка России составляет 72,3497 рубля. При этом аналитики не исключают дальнейшего падения американской валюты.

Днем ранее США временно приостановили санкции на российскую нефть. Эксперты связывают укрепление рубля в том числе с этим событием.

