«Кубок Евгения Рылова» завоевали пловцы из Видного

сегодня в 12:20

В Ленинском городском округе 17 мая состоялись Московские областные соревнования по плаванию «Кубок Евгения Рылова». В турнире приняли участие 144 спортсмена из 11 муниципалитетов Подмосковья в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Отрадно, что наш спортсмен Евгений Рылов лично поддерживает юных участников и способствует развитию плавания в регионе. Такие соревнования — это возможность для ребят проверить свои силы, получить ценный опыт и пообщаться с легендами мирового спорта», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

По итогам соревнований первое место и главный приз — Кубок Рылова — завоевала команда из Видного. Второе место заняли пловцы из Раменского, третье — спортсмены из Развилки. Также Евгений Рылов лично вручил шесть специальных призов.

Почетными гостями турнира стали первый вице-президент объединенной Федерации водных видов спорта России, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников, четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Мазанов, главный тренер сборной России Андрей Шишин, серебряный призер Олимпийских игр Иван Гирев, заслуженный работник физической культуры РФ Григорий Стецюк и кандидат технических наук Андрей Шавнев. Соревнования прошли при поддержке администрации округа и спортивного сообщества региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.