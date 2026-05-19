Прыгают в «куст невесты»: россиянки тестируют новый способ выйти замуж

В соцсетях набирает популярность необычный романтический тренд: девушки массово падают в так называемый «куст невесты», надеясь после этого выйти замуж. Видео с ритуалом завирусились в TikTok, Reels и Shorts, а пользователи шутят, что растение стало новым «местом силы» для одиноких.

Речь идет о декоративном кустарнике спирее, который в народе давно называют «кустом невесты» из-за обилия мелких белых цветов, напоминающих свадебную фату. По новой интернет-традиции девушки буквально бросаются в цветущий куст, фотографируются в нем или специально ныряют в его ветви под романтичную музыку.

Согласно поверью, после такого ритуала можно встретить любовь или получить предложение руки и сердца. Некоторые блогеры уверяют, что «магия уже сработала», а другие воспринимают тренд исключительно как шутку и повод для красивого контента.

Весной, в период цветения кустарника, россиянки устраивают целые фотосессии в парках и возле дачных участков, а видео сопровождают подписями вроде: «Пошла активировать свадьбу», «Если не поможет — хотя бы фото красивые».

Ранее в интернете завирусились и другие необычные обряды для поиска жениха. Девушки мазали подошвы обуви медом, чтобы «притянуть» мужчину, клали под подушку яблоко или лавровый лист, завязывали красные ленты на запястье и даже ставили рядом с кроватью пустой стул для будущего мужа.

