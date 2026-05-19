Эксперт назвал справедливый курс доллара для баланса бюджета и инфляции

Крепкий рубль снижает выручку экспортеров и усиливает давление на госбюджет, но при этом сдерживает инфляцию, тогда как резкое ослабление российской валюты спровоцирует ее всплеск и заставит ЦБ сохранять высокие ставки, сообщил РИАМО ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

С одной стороны, крепкий рубль не только снижает рублевую выручку экспрортеров, но и оказывает прямое давление на их маржинальность. Учитывая высокие процентные расходы, это заметно сокращает чистую прибыль экспортоориентированных компаний и, как следствие, наполняемость госбюджета, так как НДПИ, НДД и налог на прибыль составляют заметную часть бюджета, отмечает эксперт.

Ослабление рубля позволило бы нарастить доходы таких компаний и, как следствие, доходы бюджета, но одновременно увеличило бы инфляцию, подчеркивает Бредихин.

«Крепкий рубль удешевляет импорт и сдерживает инфляцию на низком уровне. Резкое ослабление рубля может спровоцировать всплеск инфляции. А всплеск инфляции заставит Банк России сохранять высокие процентные ставки, что дополнительно продолжит давить на экономику. В данном случае, важна тонкая работа со ставками и своевременное смягчение монетарной политики, по мере охлаждения экономики. Всплеск инфляции снижает предсказуемость этого процесса», — комментирует эксперт.

По его словам, для экономики в целом важны не слабый или крепкий рубль, а стабильность курса. Если экспортеры и импортеры могут прогнозировать динамику курса, они могут захеджировать валютные риски.

«В данных условиях, мы считаем, что чрезмерное ослабление или укрепление рубля окажут значительное давление на экономику. Справедливым курсом валюты, удовлетворяющим интересы как экспорта, так и импорта мы считаем диапазон в 90-95 рублей за доллар», — резюмирует Бредихин.