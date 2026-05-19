Росреестр Подмосковья напомнил правила пожарной безопасности

Росреестр по Московской области напомнил жителям и предпринимателям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в весенне-летний период и предупредил об ответственности за их нарушение. С начала 2026 года инспекторы провели более 50 профилактических бесед, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Правила противопожарного режима утверждены постановлением правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 года. Ведомство обращает особое внимание на запрет несанкционированного выжигания сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных остатков, а также на недопустимость разведения костров и проведения пожароопасных работ в сухую и ветреную погоду. Неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.