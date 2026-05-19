В Мособлдуме наградили победителей конкурса «Кадет года»

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «Кадет года» прошла в Московской областной думе. В этом году в состязании участвовали почти 200 кадет из 26 округов Подмосковья, финалистами стали 18 человек. Конкурс проводится в регионе четвертый год, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие кадеты и их педагоги. Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова подчеркнула, что развитие кадетского образования остается одним из приоритетов молодежной и патриотической политики региона.

«В Московской областной думе уже не первый год ведется системная работа по развитию кадетского образования. Кадетские школы и классы — это уникальная среда воспитания дисциплинированных, глубоко мыслящих и любящих Отечество юношей и девушек», — подчеркнула Линара Самединова.

Она отметила, что конкурс проходит в четвертый раз, а уровень подготовки участников ежегодно растет. В этом году кадеты демонстрировали не только физическую и строевую подготовку, но и защищали проекты, писали эссе, проводили творческие мастер-классы и показывали бальную дисциплину. Финальные работы посвятили 65-летию первого полета человека в космос и Году единства народов России. Завершилась церемония экскурсией по зданию областной думы.

Победителей определили в шести возрастных категориях. Первые места заняли: Василиса Баскакова (Воскресенск), Максим Веретин (Подольск), Анна Молчанова (Подольск), Кирилл Блиставцев (Балашиха), Мария Фролова (Подольск) и Артем Лудяков (Лосино-Петровский). Также награды получили призеры конкурса и девять педагогов из Балашихи, Воскресенска, Подольска, Ступина, Химок, Фрязина и Реутова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.