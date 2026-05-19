Более 600 участников со всей страны собрал танцевальный фестиваль «Баланс» в Подольске

Масштабное мероприятие, организованное проектом «Квадрат Проджект», состоялось 17 мая во Дворце культуры «Октябрь». Фестиваль, который в этом году собрал участников из 10 муниципалитетов Московской области, проходит в Подольске уже второй раз, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь представил более 100 номеров в различных номинациях: от классического народного и стилизованного танца до современных направлений, таких как эстрадный танец, танцевальное и уличное шоу.

Среди участников — следующие подольские коллективы: Free Up, Terra Dance, «Комод», «Меридиан», «Фламинго». Отдельного внимания заслужил сольный номер Арины Мордвиновой под руководством наставника Ирины Балясниковой.

В фестивале приняли участие хореографические коллективы и солисты в возрасте от 6 лет. Были представлены такие формы выступлений, как соло, дуэты, малые формы и ансамбли. Участников разделили на возрастные группы: 6-7 лет, 8-9 лет, 10-13 лет, 14+ и смешанная категория.Исполнителей отметили дипломами, а каждый коллектив получил уникальную статуэтку с символикой фестиваля «Баланс».

