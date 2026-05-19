В Солнечногорске завод «СолеРамичи» начал оптимизацию производства

День информирования по итогам этапа «Диагностика и планирование» прошел на заводе «СолеРамичи» в Солнечногорске в рамках федерального проекта «Производительность труда», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие выпускает сыровяленые колбасы и деликатесы премиум-класса по традиционным итальянским рецептурам. К федеральному проекту компания присоединилась в 2026 году и уже подвела промежуточные итоги внедрения инструментов бережливого производства на пилотном потоке — в процессе изготовления тонких колбас.

По итогам этапа «Диагностика и планирование» определены целевые показатели: сократить время производственного цикла не менее чем на 15% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 16%. В ходе анализа сотрудники предприятия совместно со специалистами регионального центра компетенций Московской области выявили узкие места и подготовили план дальнейших мероприятий.

В компании намерены провести балансировку операций, перераспределить загрузку операторов, внедрить систему 5С и инструменты автономного обслуживания оборудования. Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в составе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на участие можно через платформу Производительность.рф. Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.