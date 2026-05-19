Жителей Московской области приглашают стать участниками юбилейного десятого Международного инклюзивного форума лидеров социальных перемен «Территория Ритма — десятилетие лидерства». Мероприятие состоится с 14 по 17 августа в Мастерской управления «Сенеж», входящей в Президентскую платформу «Россия — страна возможностей» , сообщили организаторы.

Цель форума — поддержка общественных инициатив, формирование инклюзивного пространства и воспитание лидеров, которые способны внедрять и расширять социально значимые проекты в российских регионах и дружественных государствах. Подать заявку можно до 1 июля на официальном сайте: территорияритма.рф.

Форум станет местом встречи авторов социальных проектов, сотрудников НКО, предпринимателей, экспертов и энергичной молодежи — всех, кто развивает инклюзию и создает решения, приносящие измеримую пользу обществу. На текущий момент поступило уже около 200 заявок из более чем 40 регионов России.

Форум «Территория Ритма» соберет в Мастерской управления «Сенеж» людей, которые создают проекты в сфере инклюзивного образования, трудоустройства людей с инвалидностью, реабилитации и социальной адаптации, поддержки семей, развития доступного туризма, социальных сервисов, а также инициатив, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Уверен, что совместная работа с экспертами и партнерами поможет участникам доработать свои идеи и превратить их в масштабные решения, востребованные в регионах и на федеральном уровне», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

В 2026 году работа на форуме будет строиться вокруг пяти ключевых треков: поддержка НКО и социального предпринимательства, реинтеграция бойцов СВО, инклюзивное образование, социальная дипломатия и побратимство, а также занятость и вовлечение в экономику молодых людей с инвалидностью.

«Команды будут работать над проблематикой в рамках трека и разрабатывать решение для подготовки федеральных и межрегиональных инициатив. Также в каждом направлении будет амбассадор, которому команды представят свои решения, и эксперт, который будет курировать и направлять команды в процессе разработки проектов», — подчеркнул руководитель и автор форума Роман Пономаренко.

В 2025 году на «Территории Ритма» Московскую область представляли два лидера проектов. Андрей Крючков, возглавляющий издательство специализированной литературы для незрячих «СИРЕНЬ», занял первое место и получил 150 тысяч рублей на выпуск альбомов по живописи с «тактильной галереей» для слабовидящих и слепых людей, включая перевод текстов на шрифт Брайля. Второй участник, Ольга Тихонова — супруга боевого офицера, педагог с 22-летним опытом, учитель начальных классов, — взяла третье место с проектом арт-терапии «Лисена Арт», направленным на помощь участникам СВО и их семьям, и выиграла 70 тысяч рублей. Сейчас эта инициатива распространяется по другим регионам.

За десять лет существования проект объединил широкое сообщество лидеров социальных изменений. По итогам форума было создано более 80 социальных предприятий, реализовано свыше 90 общественно значимых инициатив, а также привлечено более 60 грантов на развитие проектов.

В 2026 году образовательную и проектную программу дополнят «мастерские Ритма». Участники смогут получить консультации экспертов, обменяться успешными практиками и пообщаться с представителями власти и бизнеса. На протяжении всего форума будет организована полностью доступная среда.

Организаторами форума выступают Правительство Нижегородской области, Президентская платформа «Россия — страна возможностей», Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег». Мероприятие проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив и Фонда президентских грантов.

