Переводы между банками в 2026: риски блокировки и наличные вместо СБП

Из-за усиления контроля ЦБ за переводами в борьбе с мошенниками блокировкам все чаще подвергаются и законопослушные клиенты, поэтому некоторые банки советуют переносить деньги между вкладами наличными, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Одной из тенденций 2026 года стали сложности у клиентов, которые постоянно переводят деньги между банками ради более высоких ставок. Технически делать это стало проще благодаря СБП: между своими счетами можно бесплатно переводить до 30 млн рублей. Однако на практике появились новые риски.

«ЦБ усиливает контроль за переводами в борьбе с мошенниками и дропперами, поэтому с блокировками все чаще сталкиваются и законопослушные клиенты», — отмечает Андриевская.

Чтобы избежать возможной «заморозки» счетов, менеджеры банков советуют вкладчикам снимать деньги с депозитов и переносить их в другую кредитную организацию в виде наличных.

Но такой способ создает новые проблемы:

· приходится носить крупные суммы наличных;

· нужно оформлять справки о происхождении денег;

· в новом банке придется дополнительно подтверждать операции.

«Надо ли говорить, что многие люди опасаются ходить по отделениям с сумкой наличных. Да и новому банку придется доказать, что принесенные деньги сняты со вклада. Для этого следует не забыть оформить нужную справку в „старом“. Словом, проблем и бюрократии у вкладчиков, которые гоняются за доходом, в мае 2026 года прибавилось», — резюмировала эксперт.

