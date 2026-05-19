Эстония сбила украинский беспилотник, летевший на Россию

В небе над Эстонией был сбит украинский дрон, который летел в сторону России. Эстонские власти выясняют точные детали происшествия, сообщает Baza .

19 мая на юге Эстонии действовала воздушная тревога. Затем в районе Тарту над озером Выртсъярв был сбит один дрон.

БПЛА принадлежит Украине. Об этом заявили местные издания со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Сбитый дрон летел на Россию.

Обстоятельства происшествия устанавливают военно-воздушные силы и Полиция безопасности Эстонии.

