Археологи нашли под Молдавией скифскую гробницу III века до н. э.

В кургане у Гура-Быкулуй обнаружили редкую курильницу и ритуальный камень

Археологи обнаружили у села Гура-Быкулуй скифскую гробницу возрастом около 2300 лет с редкой курильницей и ритуальным камнем, сообщает «Царьград» .

Захоронение относится к III веку до нашей эры и входит в курганный некрополь района Анений-Ной. Внутри нашли человеческие кости, глиняные сосуды, наконечники стрел и бусы.

Наибольшую ценность представляют полированный камень и керамическая курильница. Каменный предмет, предположительно, использовался в обрядах и мог служить небольшим алтарем. Курильницы считаются редкостью для Молдавии и характерны для скифской культуры III–II веков до нашей эры.

По данным археологов, такие предметы в могилах связаны с ритуалами, что указывает на проведение церемоний, отражавших верования и статус умершего. Артефакты планируют передать в Национальный исторический музей.

Раскопки возглавляет директор Национального археологического агентства Влад Ворнич. Работы начались как спасательные из-за угрозы со стороны сельхозтехники. Антропологический анализ останков должен установить, кому принадлежало захоронение, так как курильницы чаще встречаются в женских могилах.

