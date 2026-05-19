Юлия Барановская пострадала от физалии в Мексике

Телеведущая Юлия Барановская получила ожог лица и пальца после встречи с португальским корабликом (физалией) во время морской прогулки в Мексике. О случившемся она рассказала в своем Telegram-канале, сообщает «Царьград» .

Все произошло во время прогулки на яхте. Португальский кораблик ужалил Барановскую в лицо и палец. По словам телеведущей, после контакта палец сильно опух, однако за медицинской помощью она обращаться не стала и отпуск прерывать не планирует.

Барановская сообщила, что продолжит купаться и нырять в море, несмотря на ожог. Видео с последствиями встречи с морским обитателем она опубликовала в своем Telegram-канале.

Португальский кораблик или физалия — не медуза в привычном понимании, а колония полипов. Его яд может вызвать сильную аллергическую реакцию, паралич дыхательных путей и даже остановку сердца.

По данным зарубежных СМИ, ежегодно от ожогов физалии страдают десятки людей. В 2021 году у берегов Австралии рыбак умер после укуса в шею. Опасность сохраняется даже после гибели организма: в Таиланде ребенок получил ожог, наступив на выброшенную на берег физалию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.