Видео с перевернувшимся катером на Байкале появилось в Сети
РЕН ТВ опубликовало видео с места на Байкале, где перевернулся катер. Во время инцидента погибли пять человек.
Суммарно на судне были 18 человек.
На опубликованной записи видно, что судно перевернуто. Кабина опущена в воду.
Воздушная подушка, наоборот, торчит на воздухе. Авария произошла прямо около берега. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и скорой помощи.
Катер перевернулся днем 19 мая.
