Видео с перевернувшимся катером на Байкале появилось в Сети

Происшествия
0:12

РЕН ТВ опубликовало видео с места на Байкале, где перевернулся катер. Во время инцидента погибли пять человек.

Суммарно на судне были 18 человек.

На опубликованной записи видно, что судно перевернуто. Кабина опущена в воду.

Воздушная подушка, наоборот, торчит на воздухе. Авария произошла прямо около берега. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и скорой помощи.

Катер перевернулся днем 19 мая.

