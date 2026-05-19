Видео с перевернувшимся катером на Байкале появилось в Сети Происшествия сегодня в 12:54 0:12

РЕН ТВ опубликовало видео с места на Байкале, где перевернулся катер. Во время инцидента погибли пять человек.

Суммарно на судне были 18 человек. На опубликованной записи видно, что судно перевернуто. Кабина опущена в воду. Воздушная подушка, наоборот, торчит на воздухе. Авария произошла прямо около берега. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и скорой помощи. Катер перевернулся днем 19 мая.