Плен Байкала: катер с 14 пассажирами перевернулся у берега
4 человека утонули из-за перевернувшегося катера на Байкале
Фото - © Telegram/Baza
На Байкале перевернулся катер с людьми. 10 пассажиров удалось спасти, четверо находятся под водой — они утонули, сообщает Baza.
Катер был на воздушной подушке. В нем везли 14 пассажиров.
Судно перевернулось в 30 метрах от берега рядом со скалой Черепаха. 10 человек получилось спасти во время крушения.
У людей переохлаждение. На опубликованном фото видно, что воздушная подушка всплыла на поверхность.
