Плен Байкала: катер с 14 пассажирами перевернулся у берега

сегодня в 11:14

На Байкале перевернулся катер с людьми. 10 пассажиров удалось спасти, четверо находятся под водой — они утонули, сообщает Baza .

Катер был на воздушной подушке. В нем везли 14 пассажиров.

Судно перевернулось в 30 метрах от берега рядом со скалой Черепаха. 10 человек получилось спасти во время крушения.

У людей переохлаждение. На опубликованном фото видно, что воздушная подушка всплыла на поверхность.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.