Число погибших на Байкале выросло до 5: новые детали происшествия с катером

Фото - © Telegram-канал 112

Число погибших при опрокидывании катера на Байкале выросло до пяти. Четверым не удалось покинуть лодку, сообщает «112».

Еще один человек утонул.

У 10 получилось вылезти на берег своими силами. Спасся в том числе 14-летний парень.

Катер организовывал прогулочную экскурсию. На фото видно, что судно перевернулось. Воздушная подушка оказалась поднята вверх, а кабина очутилась под водой.

