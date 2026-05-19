Число погибших на Байкале выросло до 5: новые детали происшествия с катером

сегодня в 11:45

Количество погибших при опрокидывании катера на Байкале увеличилось до 5

Число погибших при опрокидывании катера на Байкале выросло до пяти. Четверым не удалось покинуть лодку, сообщает « 112 ».

Еще один человек утонул.

У 10 получилось вылезти на берег своими силами. Спасся в том числе 14-летний парень.

Катер организовывал прогулочную экскурсию. На фото видно, что судно перевернулось. Воздушная подушка оказалась поднята вверх, а кабина очутилась под водой.

