Порядка 50 жителей приняли участие в «выездной администрации» в Ленинском округе

В Развилковской школе в Ленинском городском округе 15 мая состоялась традиционная встреча с жителями в формате «выездной администрации». В мероприятии приняли участие глава Ленинского округа Станислав Каторов, его заместители, руководители профильных управлений администрации, депутаты Совета депутатов, представители Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества», межрайонной ИФНС России № 14 по Московской области, сотрудники полиции и ПТО городского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Формат выездной администрации позволяет оперативно реагировать на обращения жителей, выстраивать прямой диалог и принимать практические решения по вопросам, которые требуют участия разных ведомств», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Одним из обращений стал вопрос статуса и последующего обслуживания дороги, ведущей к СНТ «Картинская гора». Глава округа Станислав Каторов сообщил, что данный вопрос будет повторно рассмотрен на заседании Комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества Ленинского городского округа Московской области. В случае принятия положительного решения Комиссией указанная дорога будет закреплена за МБУ «ДорСервис» для дальнейшего содержания и обслуживания.

На встрече также обсуждались вопросы ремонта и содержания дорог, благоустройства дворовых территорий, работы общественного транспорта, содержания контейнерных площадок, ликвидации мусора, состояния детских игровых площадок и другие актуальные темы. Все поступившие обращения взяты на контроль профильными управлениями администрации и соответствующими службами. Во встрече приняли участие порядка 50 жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.